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Группа "Соллерс" запустила продажи Sollers SF5
Группа "Соллерс" запустила продажи Sollers SF5 Группа "Соллерс" запустила продажи Sollers SF5

Группа "Соллерс" вывела на рынок семейство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5 по цене от 3,27 млн рублей, заявили в компании. Линейка представлена цельнометаллическими фургонами, пассажирскими автобусами, грузопассажирскими версиями, грузовыми и специальными автомобилями.

Группа "Соллерс" вывела на рынок семейство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5 по цене от 3,27 млн рублей, заявили в компании. Линейка представлена цельнометаллическими фургонами, пассажирскими автобусами, грузопассажирскими версиями, грузовыми и специальными автомобилями.

Как отмечается, "цены на автомобили семейства Sollers SF5 (СФ5) стартуют с отметки 3 270 000 рублей, версии с автоматической коробкой обойдутся на 150 000 рублей дороже".

Цельнометаллические фургоны доступны в двух вариантах габаритной длины и высоты крыши. В версии с максимальным объемом кузова (12,7 куб. м) задние двери открываются на 270 градусов.

Пассажирские автобусы предназначены для перевозки до 15 человек. Салон оборудован креслами с подлокотниками и регулировкой спинки, отдельной климатической системой с дополнительным отопителем и кондиционером.

Грузопассажирские версии рассчитаны на перевозку до 7 человек. Доступны модификации с фиксированной перегородкой грузового отсека или с варьируемой длиной пространства. Максимальный полезный объем кузова - 8,3 куб. м.

Грузовые авто на основе шасси представлены модификациями с бортовыми платформами, промтоварными и изотермическими фургонами объемом до 17,5 куб. м и вместимостью до 8 европалет. На базе шасси возможна постройка инкассаторских машин, автомобилей скорой помощи и автодомов.

Все версии получили локализованные дизельные двигатели 2,7 л мощностью 150 л. с. (Евро-5) в паре с шестидиапазонной автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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