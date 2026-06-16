Группа "Соллерс" вывела на рынок семейство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5 по цене от 3,27 млн рублей, заявили в компании. Линейка представлена цельнометаллическими фургонами, пассажирскими автобусами, грузопассажирскими версиями, грузовыми и специальными автомобилями.

Группа "Соллерс" вывела на рынок семейство легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5 по цене от 3,27 млн рублей, заявили в компании. Линейка представлена цельнометаллическими фургонами, пассажирскими автобусами, грузопассажирскими версиями, грузовыми и специальными автомобилями.

Как отмечается, "цены на автомобили семейства Sollers SF5 (СФ5) стартуют с отметки 3 270 000 рублей, версии с автоматической коробкой обойдутся на 150 000 рублей дороже".

Цельнометаллические фургоны доступны в двух вариантах габаритной длины и высоты крыши. В версии с максимальным объемом кузова (12,7 куб. м) задние двери открываются на 270 градусов.

Пассажирские автобусы предназначены для перевозки до 15 человек. Салон оборудован креслами с подлокотниками и регулировкой спинки, отдельной климатической системой с дополнительным отопителем и кондиционером.

Грузопассажирские версии рассчитаны на перевозку до 7 человек. Доступны модификации с фиксированной перегородкой грузового отсека или с варьируемой длиной пространства. Максимальный полезный объем кузова - 8,3 куб. м.

Грузовые авто на основе шасси представлены модификациями с бортовыми платформами, промтоварными и изотермическими фургонами объемом до 17,5 куб. м и вместимостью до 8 европалет. На базе шасси возможна постройка инкассаторских машин, автомобилей скорой помощи и автодомов.

Все версии получили локализованные дизельные двигатели 2,7 л мощностью 150 л. с. (Евро-5) в паре с шестидиапазонной автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач.