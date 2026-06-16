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Путин отметил важность поиска пропавших без вести бойцов СВО
Путин отметил важность поиска пропавших без вести бойцов СВО Путин отметил важность поиска пропавших без вести бойцов СВО

Поиск пропавших без вести бойцов в ходе специальной военной операции (СВО) - очень важная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло.

Поиск пропавших без вести бойцов в ходе специальной военной операции (СВО) - очень важная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло.

Глава Северной Осетии на встрече с президентом упомянул о центрах поиска без вести пропавших, которые функционируют в регионе во взаимодействии с Минобороны РФ.

"Очень важная работа", - отметил глава государства.

Меняйло обратил внимание, что в республику поступили обращения в этой связи из 74 регионов РФ, власти Северной Осетии никому не отказывают.

"В основе - это военнослужащие, которые служат в соединениях, частях 58-й армии (входит в состав Южного военного округа). И 184 человека уже найдены. Мы и волонтеров туда отправляем в качестве поисковых групп, но с учетом того, что это зона спецоперации, чтобы безопасность была", - указал он.

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