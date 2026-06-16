Путин отметил важность поиска пропавших без вести бойцов СВО

Поиск пропавших без вести бойцов в ходе специальной военной операции (СВО) - очень важная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло.

Поиск пропавших без вести бойцов в ходе специальной военной операции (СВО) - очень важная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло.

Глава Северной Осетии на встрече с президентом упомянул о центрах поиска без вести пропавших, которые функционируют в регионе во взаимодействии с Минобороны РФ.

"Очень важная работа", - отметил глава государства.

Меняйло обратил внимание, что в республику поступили обращения в этой связи из 74 регионов РФ, власти Северной Осетии никому не отказывают.

"В основе - это военнослужащие, которые служат в соединениях, частях 58-й армии (входит в состав Южного военного округа). И 184 человека уже найдены. Мы и волонтеров туда отправляем в качестве поисковых групп, но с учетом того, что это зона спецоперации, чтобы безопасность была", - указал он.