El País: многие в Евросоюзе негативно оценивают работу Каллас

Многие в Европейском союзе недовольны работой Каи Каллас на посту главы дипломатии ЕС, есть те, кто считают ее слишком зацикленной на России. На это обращает внимание испанская газета El País.

Многие в Европейском союзе недовольны работой Каи Каллас на посту главы дипломатии ЕС, есть те, кто считают ее слишком зацикленной на России. На это обращает внимание испанская газета El País.

Как отмечается, "некоторые дипломаты иронизируют, что институты ЕС все больше напоминают "Игру престолов", а в Брюсселе разворачивается борьба за контроль над дипломатией. "В этой войне соперничество между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас стало более жестким", - указывает издание.

Согласно публикации, "многие недовольны работой" Каллас. "Есть те, кто считают эстонку слишком "монотематической" с Россией. Другие акцентируют, что она допустила множество ляпов". Некоторые подвергали главу евродипломатии критике за ее позицию в отношении Израиля, а также за то, что она недостаточно компетентна в вопросах, касающихся Ближнего Востока.

Вместе с тем, по данным издания, есть те, кто также критикует "ненасытность" фон дер Ляйен.