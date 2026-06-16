Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике состояние белорусского футбола. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
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Спорт
Лукашенко: в белорусском футболе "пока не на что смотреть"
16 июня 2026 / 17:45
© Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике состояние белорусского футбола. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
"Если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть. Не надо обижаться, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничуть не меньше", - цитирует Лукашенко канал.
Во вторник белорусский лидер проводит совещание по развитию хоккея. "Футбол и хоккей - это основные виды спорта везде. Потому что они массовые. Это народные виды спорта", - отметил он.
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