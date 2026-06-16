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Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 12 управляемых авиационных бомб, 2 ракеты "Фламинго" и 491 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 12 управляемых авиационных бомб, 2 ракеты "Фламинго" и 491 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 491 беспилотник самолетного типа", - указали в МО РФ.

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