Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 12 управляемых авиационных бомб, 2 ракеты "Фламинго" и 491 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.