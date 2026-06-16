Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 12 управляемых авиационных бомб, 2 ракеты "Фламинго" и 491 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ
16 июня 2026 / 17:59
© Андрей Рубцов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 12 управляемых авиационных бомб, 2 ракеты "Фламинго" и 491 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 491 беспилотник самолетного типа", - указали в МО РФ.
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