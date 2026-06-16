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Политика
Трамп отметил, что с руководством Ирана приятно иметь дело
Трамп отметил, что с руководством Ирана приятно иметь дело Трамп отметил, что с руководством Ирана приятно иметь дело

Ираном руководят рациональные люди, США приятно с ними вести переговоры. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп при общении с журналистами на полях саммита Группы семи во Франции.

Ираном руководят рациональные люди, США приятно с ними вести переговоры. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп при общении с журналистами на полях саммита Группы семи во Франции.

"Мне никогда не было дела до смены власти в Иране. Это никогда не входило в мои планы. Первая группа руководителей Ирана - все мертвы, вторая группа - тоже мертвы. Часть третьей группы ушла, и мы имеем дело с людьми, которые, я думаю, очень рациональны. С ними приятно иметь дело. Это сильные и умные люди. Они не радикализированы и стремятся помочь своей стране. Так что, повторюсь, я не верю в смену режима, и я наблюдал за сменами режимов по всему миру в течение многих лет. Это никогда не работало", - сказал Трамп.

Он отметил, что ранее Ираном руководили "совершенно иррациональные люди, и этих людей теперь нет". "На мой взгляд, у Ирана сейчас рациональное руководство", - добавил Трамп. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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