Европейский союз может "развалиться" в случае, если к нему присоединится Украина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Европейский союз может "развалиться" в случае, если к нему присоединится Украина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда вступила Украина, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций", - сказал Лавров.

"Если они хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком - это приглашение к очень большим неприятностям для них. А если они хотят просто забыть про экономику, вот тогда Владимира Зеленского надо туда приглашать", - отметил он.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.