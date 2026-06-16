Вооруженные силы Польши и военные из Литвы и Франции начали тактические учения Dzielny Dzik - 26 ("Отважный кабан - 26"). Тренировки проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.
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Безопасность
Польша, Литва и Франция проводят у границы с РФ учения "Отважный кабан"
16 июня 2026 / 18:43
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС
Вооруженные силы Польши и военные из Литвы и Франции начали тактические учения Dzielny Dzik - 26 ("Отважный кабан - 26"). Тренировки проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.
По информации объединенного командования ВС Польши, в маневрах примут участие 10 тыс. военнослужащих, в большинстве из 16-й механизированной дивизии польской армии, а также из армейских подразделений Литвы и Франции.
Сценарий учений подразумевает "оборону Сувалкского перешейка". К маневрам, которые проходят с 16 по 26 июня, будут привлечены порядка 600 единиц техники, включая танки производства Республики Корея K2, а также польские БМП Borsuk.
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