Польша, Литва и Франция проводят у границы с РФ учения "Отважный кабан"

Вооруженные силы Польши и военные из Литвы и Франции начали тактические учения Dzielny Dzik - 26 ("Отважный кабан - 26"). Тренировки проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.

Вооруженные силы Польши и военные из Литвы и Франции начали тактические учения Dzielny Dzik - 26 ("Отважный кабан - 26"). Тренировки проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.

По информации объединенного командования ВС Польши, в маневрах примут участие 10 тыс. военнослужащих, в большинстве из 16-й механизированной дивизии польской армии, а также из армейских подразделений Литвы и Франции.

Сценарий учений подразумевает "оборону Сувалкского перешейка". К маневрам, которые проходят с 16 по 26 июня, будут привлечены порядка 600 единиц техники, включая танки производства Республики Корея K2, а также польские БМП Borsuk.