Диану Шурыгину поместили под домашний арест

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера, бывшую участницу ток-шоу Диану Шурыгину (после замужества - Шлянина) в рамках уголовного дела о распространении порнографических материалов. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС .

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера, бывшую участницу ток-шоу Диану Шурыгину (после замужества - Шлянина) в рамках уголовного дела о распространении порнографических материалов. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шляниной на срок до 19 июля", - говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, Д. А. Шляниной инкриминируется п. "а" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Санкция указанной статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

На прошлой неделе Троицкий районный суд Москвы рассмотрел вопрос о проведении у нее обыска, не терпящего отлагательств.

Известность Диане Шурыгиной принесло участие в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале в 2017 году, где девушка рассказала о совершенном в ее отношении изнасиловании. Позднее она создала свой YouTube-канал, вела аккаунты в других соцсетях.