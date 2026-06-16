МИД Швейцарии: встречу делегаций США и Ирана примет Бюргеншток

Встреча представителей США и Ирана для подписания ранее анонсированных договоренностей будет организована в Бюргенштоке. Об этом сообщил официальный представитель МИД конфедерации Пьер Ален Эльчингер.

Встреча представителей США и Ирана для подписания ранее анонсированных договоренностей будет организована в Бюргенштоке. Об этом сообщил официальный представитель МИД конфедерации Пьер Ален Эльчингер.

"В течение нескольких последних дней МИД сохраняет тесный контакт с США, Ираном, Пакистаном и Катаром в связи с возможным подписанием меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в Швейцарии. Подписание этого документа запланировано на 19 июня в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден", - сказал он, отвечая на запрос агентства ТАСС.

Эльчингер уточнил, что место проведения встречи "было предложено посредниками - Пакистаном и Катаром, а также США и Ираном". "Швейцария выступает в качестве посредника в этих переговорах и создает дипломатические условия для того, чтобы эта встреча могла состояться на территории Швейцарии", - указал он.

Ранее о встрече информировал новостной портал Schweiz heute. По его данным, подготовка к мероприятию уже идет полным ходом. На курорте до воскресенья забронированы все отели.