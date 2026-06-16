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Рамапоса заявил, что ЮАР нарастит вклад в борьбу с Эболой до $13,5 млн
Рамапоса заявил, что ЮАР нарастит вклад в борьбу с Эболой до $13,5 млн Рамапоса заявил, что ЮАР нарастит вклад в борьбу с Эболой до $13,5 млн

Южно-Африканская Республика наращивает до $13,5 млн свой вклад в борьбу с нынешней вспышкой лихорадки Эбола, которая наблюдается в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, который также является представителем Африканского союза по вопросам предотвращения пандемий, готовности и реагирования на них.

Южно-Африканская Республика наращивает до $13,5 млн свой вклад в борьбу с нынешней вспышкой лихорадки Эбола, которая наблюдается в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, который также является представителем Африканского союза по вопросам предотвращения пандемий, готовности и реагирования на них.

"ЮАР увеличивает свой вклад до $13,5 млн в знак солидарности народов континента", - отметил он в ходе состоявшегося в формате онлайн заседания глав государств и правительств Африки по вопросам борьбы со вспышкой Эболы. Ранее ЮАР выделила на противостояние лихорадке $2,5 млн.

Рамапоса заверил, что Африка может рассчитывать на значительную международную помощь в ее усилиях по предотвращению распространения инфекции. Вместе с тем он призвал мир действовать более решительно и оперативно. "Нынешняя эпидемия показала, что задержка действий может превратить локальную вспышку в региональный и глобальный кризис", - подчеркнул президент ЮАР.

Вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДР Конго 15 мая. Ее эпицентр находится в провинции Итури. Согласно данным конголезских властей, из-за Эболы на сегодняшний день скончались 192 человека, еще 808 заболели. Уровень смертности составляет 23,8%. Есть случаи заболевания и летальные исходы от Эболы в соседней Уганде.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
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Владимир Путин
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