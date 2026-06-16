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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 210 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 210, "Южная" - до 165, "Центр" - более 280, на направлении "Восток" - свыше 425 и "Днепр" - до 40 военнослужащих.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
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