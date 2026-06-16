Стармер заявил, что второй саммит Британии и ЕС состоится 22 июля

Второй саммит между Великобританией и Евросоюзом намечен на 22 июля. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, который ранее обозначил курс на углубление отношений с сообществом.

Второй саммит между Великобританией и Евросоюзом намечен на 22 июля. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, который ранее обозначил курс на углубление отношений с сообществом.

"Сегодня я условился с председателем Европейского совета Антониу Коштой о проведении 22 июля второго саммита Великобритания - ЕС. Мое лейбористское правительство выполняет свое обещание перезагрузить отношения с Евросоюзом и вернуть Великобритании центральную роль в Европе", - указал глава британского кабмина в соцсети X.

Ранее Стармер заявлял, что анонсированный саммит призван "утвердить новое направление" движения для Соединенного Королевства.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За прекращение членства отдали голоса 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года.

В мае газета The Times информировала о том, что Брюссель и Лондон обсуждают вопрос британских взносов в бюджет ЕС для доступа к общему рынку объединения. По данным издания, их размер может составлять €1,15 млрд ежегодно.