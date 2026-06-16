Суммарный товарооборот России и государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последнее десятилетие вырос почти на 60%, до $22 млрд. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
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Экономика
Ушаков отметил, что товарооборот России и АСЕАН за 10 лет вырос почти на 60%
16 июня 2026 / 20:13
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Суммарный товарооборот России и государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последнее десятилетие вырос почти на 60%, до $22 млрд. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
"Что касается экономических связей, то они тоже наращиваются. И за последние 10 лет, согласно нашим оценкам, совокупный товарооборот вырос почти на 60% и составил около $22 млрд", - сказал представитель Кремля.
По его словам, для реализации совместных проектов используется Финансовый фонд диалогового партнерства Россия - АСЕАН, также функционирует Деловой совет Россия - АСЕАН, на ежегодной основе проводятся бизнес-диалоги с ассоциацией.
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