Ушаков отметил, что товарооборот России и АСЕАН за 10 лет вырос почти на 60%

Суммарный товарооборот России и государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последнее десятилетие вырос почти на 60%, до $22 млрд. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

Суммарный товарооборот России и государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последнее десятилетие вырос почти на 60%, до $22 млрд. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Что касается экономических связей, то они тоже наращиваются. И за последние 10 лет, согласно нашим оценкам, совокупный товарооборот вырос почти на 60% и составил около $22 млрд", - сказал представитель Кремля.

По его словам, для реализации совместных проектов используется Финансовый фонд диалогового партнерства Россия - АСЕАН, также функционирует Деловой совет Россия - АСЕАН, на ежегодной основе проводятся бизнес-диалоги с ассоциацией.