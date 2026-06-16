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Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 марта опустилась ниже $79
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 марта опустилась ниже $79 Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 марта опустилась ниже $79

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $79 за баррель впервые с 3 марта текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $79 за баррель впервые с 3 марта текущего года.

По состоянию на 18:53 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 5,1% и торговалась на уровне $78,93 за баррель.

К 18:58 мск цена Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $78,69 за баррель (-5,39%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 6,17% и составляла $75,77 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

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на историческую
перспективу
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