Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $79 за баррель впервые с 3 марта текущего года.
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Экономика
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 марта опустилась ниже $79
16 июня 2026 / 20:31
© Brandon Bell/ Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $79 за баррель впервые с 3 марта текущего года.
По состоянию на 18:53 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 5,1% и торговалась на уровне $78,93 за баррель.
К 18:58 мск цена Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $78,69 за баррель (-5,39%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 6,17% и составляла $75,77 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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