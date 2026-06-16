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В Кремле назвали состав участников саммита Россия - АСЕАН
В Кремле назвали состав участников саммита Россия - АСЕАН В Кремле назвали состав участников саммита Россия - АСЕАН

Участвовать в предстоящем саммите Россия - АСЕАН вместе с президентом России Владимиром Путиным планируют султан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиах, президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший, а также главы правительств семи стран. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков при общении с журналистами.

Участвовать в предстоящем саммите Россия - АСЕАН вместе с президентом России Владимиром Путиным планируют султан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиах, президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший, а также главы правительств семи стран. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"В саммите будут участвовать, помимо нашего президента, главы государств - Брунея и Филиппин. То есть султан Брунея Болкиах и президент Филиппин Маркос. Помимо этого, будут участвовать семь глав правительств. То есть премьеры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора", - указал он.

По словам представителя Кремля, Индонезия будет представлена министром иностранных дел. Кроме того, планирует участвовать генсек АСЕАН Као Кимхорн. "Мьянма будет представлена постоянным секретарем МИД, старшим должностным лицом АСЕАН Хау Кхан Сумом", - отметил он.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в 1967 году. В нее входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Саммит РФ - АСЕАН примет Казань 17-18 июня. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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21:19
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