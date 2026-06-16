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Политика
Россия в ответ на санкции запретит въезд для 103 граждан Канады
Россия в ответ на санкции запретит въезд для 103 граждан Канады Россия в ответ на санкции запретит въезд для 103 граждан Канады

Россия в ответ на санкции Оттавы запрещает въезд на территорию страны 103 гражданам Канады, включая несколько десятков членов парламента. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

Россия в ответ на санкции Оттавы запрещает въезд на территорию страны 103 гражданам Канады, включая несколько десятков членов парламента. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

"В качестве реакции на ковровые антироссийские санкции кабинета Марка Карни, безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима Джастина Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Россию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, нацелена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Подчеркивается, что "в России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов РФ и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной".

"Российская сторона намерена и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, будь то прямое поощрение киевской хунты к совершению террористических актов или вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - указали на Смоленской площади.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
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