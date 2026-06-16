ЦИК обсудит вопрос о многодневном голосовании на выборах в ГД

Центральная избирательная комиссия РФ 17 июня обсудит вопрос о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в течение нескольких дней.

Центральная избирательная комиссия РФ 17 июня обсудит вопрос о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в течение нескольких дней.

"О проведении голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах и референдумах, назначенных на 20 сентября 2026 года, в течение нескольких дней подряд", - следует из повестки заседания.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин своим указом назначил проведение выборов депутатов Госдумы на 20 сентября текущего года. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее отмечала, что голосование на выборах в ГД планируется провести в течение трех дней.