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Политика
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7

На саммите G7 во Франции президент Макрон хотел бы добиться какого-то положительного впечатления о сотрудничестве и не испортить окончательно отношения с Вашингтоном. Трудно сказать, получится ли это - Дональд Трамп сейчас особенно неадекватен и готов стрелять от бедра по всем, кто ему мешает. Договариваться с ним о чем-то очень сложно. Саммит в Эвиане вряд ли сможет как-то положительно на это повлиять.

На саммите G7 во Франции президент Макрон хотел бы добиться какого-то положительного впечатления о сотрудничестве и не испортить окончательно отношения с Вашингтоном. Трудно сказать, получится ли это - Дональд Трамп сейчас особенно неадекватен и готов стрелять от бедра по всем, кто ему мешает. Договариваться с ним о чем-то очень сложно. Саммит в Эвиане вряд ли сможет как-то положительно на это повлиять.

Никаких прорывов не стоит ожидать и в заявленной теме отношений Севера и Юга. Эти отношения всегда будут строится на том, что у Севера есть деньги Юга, а у Юга их нет. Индия и Бразилия не против дружбы с Западом – они с этого живут, но для них важны также отношения с Китаем и Россией. Они не захотят встать на одну сторону.

Все понимают, что Запад всегда будет действовать исходя из своих интересов и, как правило, в ущерб интересам всех остальных. Кроме того, Запад сейчас не является источником всех на свете удобств, поскольку сам находится в глубоком кризисе.   

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/bdcfacb03fa2d4195921636eea2b9a0c/

 

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на историческую
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