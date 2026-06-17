Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США

На переговорах США и Ирана речь идет о войне на территории Ирана, но Иран, вместе с тем, предъявляет требования в отношении мира в другой стране – в Ливане. Тем самым они признают, что в Ливане против Израиля воюют их союзники. Более того, Иран настаивает, что вопреки договоренностям Ливана и Израиля Хезболла никуда уходить не должна. Когда Израиль бьет по Хезболле, Иран отвечает по Израилю.

На переговорах США и Ирана речь идет о войне на территории Ирана, но Иран, вместе с тем, предъявляет требования в отношении мира в другой стране – в Ливане. Тем самым они признают, что в Ливане против Израиля воюют их союзники. Более того, Иран настаивает, что вопреки договоренностям Ливана и Израиля Хезболла никуда уходить не должна. Когда Израиль бьет по Хезболле, Иран отвечает по Израилю.

Трамп уверяет, что Израиль не испортит его сделку с Ираном. Однако, велика вероятность, что война в Иране скоро будет продолжена. У Ирана и США слишком много точек несоприкосновения, и Иран постоянно демонстрирует нежелание уступать.

Создается ощущение, что режим аятолл совершенно не учитывает то, что война, если она продолжится, продолжится на их территории, а американцы все еще обладают достаточной военной мощью, чтобы полностью уничтожить Иран.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1826c03111075e756472d217b21edd66/