Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июня 2026 / 12:40
КОТИРОВКИ
USD
17/06
72.1388
EUR
17/06
83.7315
Новости часа
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Москва
17 июня 2026 / 12:40
Котировки
USD
17/06
currency
72.1388
0.0000
EUR
17/06
currency
83.7315
0.0000
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Кризис в Европе / НАТО против России
Безопасность
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение

Командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн заявил о возможности ударов по России со стороны НАТО. Генерал заявил в интервью The Telegraph, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду и Кольскому полуострову. При этом он утверждал, что Германия готова вступить в конфликт "уже сегодня ночью".

Командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн заявил о возможности ударов по России со стороны НАТО. Генерал заявил в интервью The Telegraph, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду и Кольскому полуострову. При этом он утверждал, что Германия готова вступить в конфликт "уже сегодня ночью".

Военный аналитик Иван Коновалов отмечает, что «в той внутриполитической ситуации, которую создал канцлер Мерц в Германии, и с учетом его внешней политики, появление подобных заявлений совершенно понятно. Мерц – русофоб - постоянно провоцирует ситуацию. Кроме того, он демонстрирует явное желание создать 4-ый Рейх. В связи с охлаждением Трампа к НАТО ситуация в Европе подвисла, и Германия пытается взять на себя роль лидера в военном плане. Но сможет ли она это сделать, большой вопрос. Отсюда и такие провокационные заявления главы ВВС Германии».

При этом эксперт указал на то, что «в военном комитете НАТО и в целом в европейских странах давно утрачено некое понимание, что такое ядерное оружие. Много лет Европа жила под ядерным зонтиком США, но теперь эта ситуация не очевидна, и непонятно, как дальше будет развиваться ситуация с безопасностью в Европе. Европейцы не поняли этого и, как говорят, «потеряли берега». Они не ощущают, насколько все это серьезно. А самое страшное, что они обостряют ситуацию, и у них ощущение, что ответственности за это они не понесут. Европа, похоже, забыла, что такое война. Поэтому и проводится такая милитаристская политика».         

  • new_top
Также по теме:
12.03.2025 13:59
Лавров назвал фон дер Ляйен "фюрером Урсулой" из-за ремилитаризации ЕС
11.03.2025 14:37
Генсек ОБСЕ согласился, что организация сегодня не в лучшей форме
07.03.2025 17:04
Песков заявил, что Россия может принять контрмеры на милитаризацию ЕС
06.03.2025 18:15
Лавров сравнил нынешнего президента Франции с Гитлером и Наполеоном
06.03.2025 14:47
Каллас: блокирование Венгрией решений по Украине все труднее отражается на ЕС
06.03.2025 12:19
Маск отметил, что лидеры стран Европы хотят вечной войны
05.03.2025 13:26
Politico: Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе
03.03.2025 19:58
Мерц призвал делать все, чтобы сохранить военное присутствие США в Европе
03.03.2025 15:34
Каллас отвергла заявление Трампа о целях создания Евросоюза
27.02.2025 22:19
Захарова отметила, что заявления Макрона стали своего рода мемом
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:41
Клинтон считает ужасной ошибкой решение Байдена баллотироваться на второй срок
10:19
Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться
21:19
ЦИК обсудит вопрос о многодневном голосовании на выборах в ГД
20:58
Россия в ответ на санкции запретит въезд для 103 граждан Канады
20:45
В Кремле назвали состав участников саммита Россия - АСЕАН
20:31
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 марта опустилась ниже $79
20:13
Ушаков отметил, что товарооборот России и АСЕАН за 10 лет вырос почти на 60%
19:59
Стармер заявил, что второй саммит Британии и ЕС состоится 22 июля
19:46
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
19:30
Рамапоса заявил, что ЮАР нарастит вклад в борьбу с Эболой до $13,5 млн
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО