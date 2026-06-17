В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение

Командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн заявил о возможности ударов по России со стороны НАТО. Генерал заявил в интервью The Telegraph, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду и Кольскому полуострову. При этом он утверждал, что Германия готова вступить в конфликт "уже сегодня ночью".

Командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн заявил о возможности ударов по России со стороны НАТО. Генерал заявил в интервью The Telegraph, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду и Кольскому полуострову. При этом он утверждал, что Германия готова вступить в конфликт "уже сегодня ночью".

Военный аналитик Иван Коновалов отмечает, что «в той внутриполитической ситуации, которую создал канцлер Мерц в Германии, и с учетом его внешней политики, появление подобных заявлений совершенно понятно. Мерц – русофоб - постоянно провоцирует ситуацию. Кроме того, он демонстрирует явное желание создать 4-ый Рейх. В связи с охлаждением Трампа к НАТО ситуация в Европе подвисла, и Германия пытается взять на себя роль лидера в военном плане. Но сможет ли она это сделать, большой вопрос. Отсюда и такие провокационные заявления главы ВВС Германии».

При этом эксперт указал на то, что «в военном комитете НАТО и в целом в европейских странах давно утрачено некое понимание, что такое ядерное оружие. Много лет Европа жила под ядерным зонтиком США, но теперь эта ситуация не очевидна, и непонятно, как дальше будет развиваться ситуация с безопасностью в Европе. Европейцы не поняли этого и, как говорят, «потеряли берега». Они не ощущают, насколько все это серьезно. А самое страшное, что они обостряют ситуацию, и у них ощущение, что ответственности за это они не понесут. Европа, похоже, забыла, что такое война. Поэтому и проводится такая милитаристская политика».