Мировая экономика проходит стадию трансформации во всех сферах. В этих условиях странам необходимо пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе V Ташкентского международного инвестфорума.
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Экономика
Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться
17 июня 2026 / 10:19
© Правительство России/ ТАСС
Мировая экономика проходит стадию трансформации во всех сферах. В этих условиях странам необходимо пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе V Ташкентского международного инвестфорума.
"Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Трансформируется глобальная торговля. И поэтому важно выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени", - указал он.
"Наши страны успешно реализуют этот подход", - отметил глава российского правительства. "Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм", - добавил он.
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