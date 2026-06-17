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Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться
Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться

Мировая экономика проходит стадию трансформации во всех сферах. В этих условиях странам необходимо пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе V Ташкентского международного инвестфорума.

Мировая экономика проходит стадию трансформации во всех сферах. В этих условиях странам необходимо пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе V Ташкентского международного инвестфорума.

"Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Трансформируется глобальная торговля. И поэтому важно выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени", - указал он.

"Наши страны успешно реализуют этот подход", - отметил глава российского правительства. "Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм", - добавил он.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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