Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться

Мировая экономика проходит стадию трансформации во всех сферах. В этих условиях странам необходимо пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе V Ташкентского международного инвестфорума.

Мировая экономика проходит стадию трансформации во всех сферах. В этих условиях странам необходимо пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе V Ташкентского международного инвестфорума.

"Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Трансформируется глобальная торговля. И поэтому важно выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени", - указал он.

"Наши страны успешно реализуют этот подход", - отметил глава российского правительства. "Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм", - добавил он.