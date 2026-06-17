Армения после выборов: что будет с российской военной базой в Гюмри?

Армения с 17 по 25 июня приведет на своей территории ежегодные совместные военные учения с США Eagle Partner. Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, в этом году к учениям также присоединятся военнослужащие из Франции и Греции.

Армения с 17 по 25 июня приведет на своей территории ежегодные совместные военные учения с США Eagle Partner. Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, в этом году к учениям также присоединятся военнослужащие из Франции и Греции.

Учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Отмечается, что в них примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), Армии США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса (58 участников), Франции (24 участника) и Греции (11 участников). Будут отработаны и реализованы задачи миротворческой деятельности.

"Цель военных учений Eagle Partner 2026 - повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также укрепление боеготовности миротворческого подразделения Вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Евросоюз с свою очередь заявляет, что подготовит программу поддержки Армении в ответ на экономические ограничения со стороны РФ, а также отправит свою миссию советников для поддержки Еревана. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге и их переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Сегодня министры обсуждали, как мы можем укрепить экономическую устойчивость Армении. Мы уже готовим план поддержки Армении, чтобы ответить на российские несправедливые экономические ограничения. Новая миссия партнерства ЕС в Армении скоро приступит к работе, чтобы отвечать на кибернетические атаки, незаконные финансовые потоки и другие угрозы", - заявила Каллас.

Как заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, "если армянское руководство будет ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада, то, конечно, совершит ошибку, и в таком случае ситуация внутри страны осложнится. Конечно, возникнут дополнительные барьеры и затруднения в экономическом развитии страны. Но я все-таки надеюсь на то, что руководство Армении будет поступать разумно", - сказал Нарышкин.

По его словам, ситуация в Армении "непростая, непросто прошли выборы, так сказать, результаты такие относительные и в определенном смысле сомнительные. Поэтому такие очень, я бы сказал, живые политические процессы - они продолжатся".

В то же время по словам директора Службы внешней разведки, "для нас, для России, важно, чтобы между двумя странами сохранились все-таки добрые отношения, чтобы развивалось сотрудничество, взаимодействие по всем линиям - в области экономики, гуманитарное сотрудничество, военное и военно-техническое", - сказал Нарышкин. "Мы рассчитываем, что именно так и будет", - подчеркнул он.

Кавказовед, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев отмечает в этой связи, что «скорее всего, пауза в признании итогов выборов в Армении в Москве продлится некоторое время. В РФ будут следить за действиями армянской власти, которая усиливает репрессии по отношению к оппонентам Николы Пашиняна и будут анализировать те сообщения о нарушениях, фальсификациях и применении административного ресурса, которые, повлияли на итоги выборов».

По словам эксперта, «что касается того, как в контексте результатов выборов видится судьба российской военной базы в Гюмри, то пока положение этой базы серьезно не затрагивается в армянском политическом дискурсе, в том числе и русофобском. Но я думаю, что в случае, если правительство Пашиняна вместе со своими турецкими партнерами форсирует усилия о заключении мирного соглашения с Турцией, так или иначе, то этот вопрос встанет в повестку дня, и вопрос вывода российской базы из Гюмри будет обсуждаться. Но пока со стороны армянских официальных лиц этот вопрос не поднимался».