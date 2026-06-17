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Политика
Клинтон считает ужасной ошибкой решение Байдена баллотироваться на второй срок
Клинтон считает ужасной ошибкой решение Байдена баллотироваться на второй срок Клинтон считает ужасной ошибкой решение Байдена баллотироваться на второй срок

Намерение Джо Байдена добиваться переизбрания на пост президента США в 2024 году стало ужасной ошибкой. Такое мнение выразила бывший госсекретарь (2009-2013) Хиллари Клинтон в интервью главному редактору журнала The New Yorker Дэвиду Ремнику.

Намерение Джо Байдена добиваться переизбрания на пост президента США в 2024 году стало ужасной ошибкой. Такое мнение выразила бывший госсекретарь (2009-2013) Хиллари Клинтон в интервью главному редактору журнала The New Yorker Дэвиду Ремнику.

По ее словам, Байден "совершил ужасную ошибку для себя, своего наследия и для страны".

Бывший госсекретарь считает, что Демократическая партия смогла бы победить республиканца Дональда Трампа на выборах, если бы Байден сразу отказался от участия в гонке и передал лидерство новому поколению политиков. В таком случае демократы имели бы возможность провести полноценную внутрипартийную борьбу за выдвижение кандидата, указала она.

Клинтон охарактеризовала решение Байдена участвовать в президентских выборах как "серьезный просчет".

В 2024 году на фоне опасений касательно возраста и состояния здоровья президента ряд демократов призывал его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании. 21 июля Байден отказался от переизбрания и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демпартии.

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переговоры только
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