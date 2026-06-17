Клинтон считает ужасной ошибкой решение Байдена баллотироваться на второй срок

Намерение Джо Байдена добиваться переизбрания на пост президента США в 2024 году стало ужасной ошибкой. Такое мнение выразила бывший госсекретарь (2009-2013) Хиллари Клинтон в интервью главному редактору журнала The New Yorker Дэвиду Ремнику.

Намерение Джо Байдена добиваться переизбрания на пост президента США в 2024 году стало ужасной ошибкой. Такое мнение выразила бывший госсекретарь (2009-2013) Хиллари Клинтон в интервью главному редактору журнала The New Yorker Дэвиду Ремнику.

По ее словам, Байден "совершил ужасную ошибку для себя, своего наследия и для страны".

Бывший госсекретарь считает, что Демократическая партия смогла бы победить республиканца Дональда Трампа на выборах, если бы Байден сразу отказался от участия в гонке и передал лидерство новому поколению политиков. В таком случае демократы имели бы возможность провести полноценную внутрипартийную борьбу за выдвижение кандидата, указала она.

Клинтон охарактеризовала решение Байдена участвовать в президентских выборах как "серьезный просчет".

В 2024 году на фоне опасений касательно возраста и состояния здоровья президента ряд демократов призывал его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании. 21 июля Байден отказался от переизбрания и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демпартии.