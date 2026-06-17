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В Казани открывается юбилейный саммит Россия-АСЕАН
В Казани открывается юбилейный саммит Россия-АСЕАН В Казани открывается юбилейный саммит Россия-АСЕАН

В Казани открывается юбилейный саммит Россия - АСЕАН, он пройдет 17-18 июня. Президент России Владимир Путин выступит в качестве хозяина пятой встречи лидеров в таком формате.

В Казани открывается юбилейный саммит Россия - АСЕАН, он пройдет 17-18 июня. Президент России Владимир Путин выступит в качестве хозяина пятой встречи лидеров в таком формате.

Россия не впервые принимает такой саммит. В 2016 году в Сочи состоялась юбилейная встреча с АСЕАН, приуроченная к 25-летию отношений. Прошлая конференция в 2021 году была организована по видеосвязи из-за пандемии. Нынешнее мероприятие приурочено к 35-летию со дня установления российско-асеановских отношений.

По данным управления МВД по Казани, столица Татарстана ожидает прибытие 14 делегаций. Приглашения были направлены главам государств и правительств Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин, а также спецпредставителю президента Мьянмы и Генеральному секретарю АСЕАН. Всего же количество гостей составит более 8 тыс. человек.

Как заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, программа саммита Россия - АСЕАН в Казани начнется 17 июня с торжественного приема в честь глав делегаций и двусторонних встреч российского лидера. Начало этого приема - в 18:00 мск. Программа состоится в государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Основной день саммита - 18 июня. Ожидается, что по итогам мероприятия будет принят ряд совместных документов, в которых будут отражены общие приоритеты и определен вектор дальнейшего развития российско-асеановского диалога. Лидеры РФ и Филиппин выступят с заявлениями для СМИ.

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