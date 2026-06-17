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Музаев заявил, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий
Музаев заявил, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий Музаев заявил, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий

В контрольно-измерительных материалах Единого государственного экзамена 2026 года не было чрезвычайно сложных, нерешаемых заданий. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

В контрольно-измерительных материалах Единого государственного экзамена 2026 года не было чрезвычайно сложных, нерешаемых заданий. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

"Нерешаемых, "гробовых" заданий не было. Имеющаяся статистика, в том числе и по математике уже идет обработка, свидетельствует о том, что процент решения всех заданий, которые были в этом году на состоявшихся экзаменах, нормальный по сравнению с другими заданиями и другими годами", - указал он.

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) текущего года, выросло по всем предметам. В некоторых дисциплинах отмечен рост числа стобалльников.

Основной период ЕГЭ завершается 19 июня. 22-25 июня - резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля - дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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