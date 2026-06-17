ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов в сжатые сроки рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство, если страна решит ее направить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов в сжатые сроки рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство, если страна решит ее направить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

"Если Узбекистан направит заявку, разумеется, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки", - сказал он "Известиям".

На сегодняшний день государствами - членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Иран, Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус государств-наблюдателей.