Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов в сжатые сроки рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство, если страна решит ее направить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
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Интеграция
ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство
17 июня 2026 / 11:39
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов в сжатые сроки рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство, если страна решит ее направить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
"Если Узбекистан направит заявку, разумеется, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки", - сказал он "Известиям".
На сегодняшний день государствами - членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Иран, Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус государств-наблюдателей.
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