Союз Европы и США: что не так?

«Союз Европы и США, возможно, все еще трещит по швам, но в первый полный день саммита «Большой семерки» в этом альпийском курортном городке во Франции лидеры продемонстрировали готовность вести себя вежливо по отношению к Трампу», - пишет газета Нью-Йорк Таймс.

«Союз Европы и США, возможно, все еще трещит по швам, но в первый полный день саммита «Большой семерки» в этом альпийском курортном городке во Франции лидеры продемонстрировали готовность вести себя вежливо по отношению к Трампу», - пишет газета Нью-Йорк Таймс.

Издание отмечает, что «несмотря на все разногласия, возникшие в прошлом году, они, похоже, пришли к выводу, что лучший способ справиться с непредсказуемым президентом — это заискивать перед ним, тем более что они все еще надеются привлечь США к решению таких сложных вопросов, как война в Украине. «Мы в одной команде», — написал господин Мерц о президенте в социальных сетях, пожелав ему счастливого 80-летия с опозданием».

Автор статьи указывает, что «какими бы вежливыми ни были переговоры между Трампом и европейцами, маловероятно, что они повлияли на мнение президента о необходимости участия в урегулировании конфликта на Украине. Выступая перед журналистами, он повторил свою позицию о том, что это не дело Америки. «Мы не имеем к этому никакого отношения, мы просто продаем им оружие, — сказал Трамп. — Это никак не влияет на нас, кроме того, что мы продаем оружие. Мы находимся за тысячи километров отсюда».

«Были и менее очевидные признаки того, что личные отношения между Трампом и европейскими лидерами испортились».

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что «нет надежных свидетельств, что европейцам удалось восстановить отношения с Трампом в ходе саммита «семерки». По-прежнему интересы сторон начиная с украинского кризиса и заканчивая отношениями с ЕС различаются. По-прежнему Трамп рассматривает европейцев, а точнее ЕС, как силу, которая является враждебной США и которую надлежит ослабить и обуздать. Другое дело, что западные СМИ оценивают результаты саммита, немного по-другому. Появился тезис, что Трамп свою позицию по Украине поменял, и что она сблизилась с Европой. Но реально у нас нет фактов, которые бы это подтверждали».

По словам эксперта, «пока неизвестно, будет ли присутствовать Трамп на саммите НАТО, проведение которого запланировано 7-8 июля в Анкаре. Его присутствие там может побудить европейцев на дополнительную активность. Но думаю, что и здесь различие в интересах и подходах является существенным. Вряд ли формат НАТО изменит разницу интересов и подходов США с одной стороны, и европейцев - с другой. Можно предположить, что Трамп занимается своей традиционной игрой. Смысл ее состоит в том, что, если говорить про позицию по Украине, то у нас есть основания утверждать, что она подвижна. В течение всего первого года своего президентства Трамп то сближался в этом вопросе с позицией России, то наоборот двигался в сторон Европы. Правда это больше касается заявлений, чем действий. Такой рисунок поведения повторяется в том, что касается НАТО. Есть крайне резкие заявления в отношении НАТО, мол США надо выйти из НАТО. А есть совсем недавние решения о том, что в Польше будет создана новая военная база. Это та же самая тактика, что и в отношении украинского вопроса. Другими словами, Трамп маневрирует, но его принципиальные позиции».