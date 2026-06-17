Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии 17 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций на открытии торгов перешел к росту
17 июня 2026 / 11:59
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии 17 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,15% и торговались на уровне 2 486,78 и 1 085,95 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи вырос на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,79 рубля.
К 10:35 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и составлял 2 491,34 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1 087,94 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 10,7425 рубля (+1,25 копейки).
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