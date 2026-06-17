Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июня 2026 / 14:13
КОТИРОВКИ
USD
17/06
72.1388
EUR
17/06
83.7315
Новости часа
Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ Вэнс обратил внимание на высокий уровень поддержки Путина в России
Москва
17 июня 2026 / 14:13
Котировки
USD
17/06
currency
72.1388
0.0000
EUR
17/06
currency
83.7315
0.0000
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций на открытии торгов перешел к росту
Российский рынок акций на открытии торгов перешел к росту Российский рынок акций на открытии торгов перешел к росту

Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии 17 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

Российский рынок акций перешел к росту на открытии основной торговой сессии 17 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,15% и торговались на уровне 2 486,78 и 1 085,95 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи вырос на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,79 рубля.

К 10:35 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и составлял 2 491,34 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1 087,94 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 10,7425 рубля (+1,25 копейки).

  • new_top
Также по теме:
16.06.2026 20:31
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 марта опустилась ниже $79
16.06.2026 20:13
Ушаков отметил, что товарооборот России и АСЕАН за 10 лет вырос почти на 60%
16.06.2026 15:59
Цена нефти Brent впервые с 3 марта опускалась ниже $80
16.06.2026 11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
15.06.2026 13:57
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $83
15.06.2026 11:57
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
12.06.2026 13:59
Стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
11.06.2026 19:15
Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост
11.06.2026 18:59
Мишустин: доходы бюджета в 2025 году превысили 37 трлн рублей
11.06.2026 13:45
Daily Mail: в Австралии выставили на продажу самый маленький город
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:45
Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ
12:31
Вэнс обратил внимание на высокий уровень поддержки Путина в России
12:15
Султан Брунея прилетел в Казань для участия в саммите РФ - АСЕАН
11:59
Российский рынок акций на открытии торгов перешел к росту
11:39
ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство
11:22
Музаев заявил, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий
10:58
В Казани открывается юбилейный саммит Россия-АСЕАН
10:41
Клинтон считает ужасной ошибкой решение Байдена баллотироваться на второй срок
10:19
Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться
21:19
ЦИК обсудит вопрос о многодневном голосовании на выборах в ГД
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО