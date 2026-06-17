Султан Брунея прилетел в Казань для участия в саммите РФ - АСЕАН

Султан Брунея Хассанала Болкиах прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы Татарстана.

Султан Брунея Хассанала Болкиах прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы Татарстана.

"В Казань для участия в мероприятиях саммита Россия - АСЕАН прибыл Султан Брунея его величество Хассанала Болкиах. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов", - следует из сообщения.

Саммит Россия - АСЕАН принимает Казань с 17 по 19 июня.