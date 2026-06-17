Султан Брунея Хассанала Болкиах прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы Татарстана.
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Политика
Султан Брунея прилетел в Казань для участия в саммите РФ - АСЕАН
17 июня 2026 / 12:15
© Раптли/ ТАСС
Султан Брунея Хассанала Болкиах прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы Татарстана.
"В Казань для участия в мероприятиях саммита Россия - АСЕАН прибыл Султан Брунея его величество Хассанала Болкиах. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов", - следует из сообщения.
Саммит Россия - АСЕАН принимает Казань с 17 по 19 июня.
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