Вэнс обратил внимание на высокий уровень поддержки Путина в России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей книге обратил внимание на высокий уровень поддержки российского лидера Владимира Путина среди сограждан.

"Любые объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян", - указал он в книге "Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере" (Communion: Finding My Way Back to Faith), которая стала доступна в продаже в США.

Вице-президент сообщил, что во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году встретился с "российским диссидентом", имя которого не называется. Вэнс, который в то время был сенатором США, отметил, что на этой встрече "узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций". Он также задавался тогда вопросом: "Почему Путин так популярен?"

По словам Вэнса, на одной из встреч на конференции он констатировал популярность Путина и был "немедленно подвергнут критике". В связи с этим политик заявил: "Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения".

В своей новой книге Вэнс рассказывает о том, как стал католиком, а также о влиянии религии на его политическое видение.