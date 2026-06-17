Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, который участвовал в шести чемпионатах мира. Он вышел на поле в матче первого тура группового этапа против команды Алжира, который состоялся в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, который участвовал в шести чемпионатах мира. Он вышел на поле в матче первого тура группового этапа против команды Алжира, который состоялся в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

Участие в пяти ЧМ приняли мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также Криштиану Роналду, который вошел в состав сборной Португалии в 2026 году.

Благодаря появлению на поле в стартовом туре мирового первенства в Северной Америке Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведенных матчей. Игра против алжирцев стала для него 27-й в истории турнира. Из игроков, которые продолжают карьеру, ближе всех к нему по этому показателю Роналду (22).

Сборная Аргентины победила со счетом 3:0. Месси отметился хет-триком и сравнялся по числу голов на мировых первенствах с немцем Мирославом Клозе. На счету обоих игроков теперь по 16 голов на ЧМ.

38-летний Месси выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами" с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону". Он является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу "Золотых мячей" (8).