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Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ
Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, который участвовал в шести чемпионатах мира. Он вышел на поле в матче первого тура группового этапа против команды Алжира, который состоялся в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, который участвовал в шести чемпионатах мира. Он вышел на поле в матче первого тура группового этапа против команды Алжира, который состоялся в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

Участие в пяти ЧМ приняли мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также Криштиану Роналду, который вошел в состав сборной Португалии в 2026 году.

Благодаря появлению на поле в стартовом туре мирового первенства в Северной Америке Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведенных матчей. Игра против алжирцев стала для него 27-й в истории турнира. Из игроков, которые продолжают карьеру, ближе всех к нему по этому показателю Роналду (22).

Сборная Аргентины победила со счетом 3:0. Месси отметился хет-триком и сравнялся по числу голов на мировых первенствах с немцем Мирославом Клозе. На счету обоих игроков теперь по 16 голов на ЧМ.

38-летний Месси выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами" с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону". Он является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу "Золотых мячей" (8). 

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переговоры только
на историческую
перспективу
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