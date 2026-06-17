Politico: глава ЕК не намерена добиваться переизбрания на третий срок

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует добиваться переизбрания на третий срок в 2029 году. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует добиваться переизбрания на третий срок в 2029 году. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Отмечается, что глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт сообщил об этом на частном ужине высокопоставленным чиновникам. По словам собеседников издания, заявление было сделано якобы с целью развеять опасения касательно того, что планируемая реструктуризация департаментов ЕК представляет собой попытку масштабной централизации власти в руках нынешней главы ЕК.

Согласно публикации, учредительные договоры ЕС не ограничивают количество сроков для председателя Еврокомиссии, однако к моменту следующих выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее Politico информировало о том, что ЕК рассматривает возможность создания генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами, что усилит влияние фон дер Ляйен в администрации сообщества.