Военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР
17 июня 2026 / 13:16
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кутузовка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Также по теме:
16.06.2026 14:45Российские ВС освободили Новый Донбасс в ДНР
03.06.2026 13:15Число жертв атаки на автобус в ДНР увеличилось до восьми
03.06.2026 10:22Захарова считает "охотой на людей" удар ВСУ по автобусу в ДНР
Актуально