Президент Филиппин прилетел в Казань на саммит РФ - АСЕАН

Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший прилетел в Казань для участия в саммите РФ - АСЕАН. Об этом информировала пресс-служба главы Татарстана.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший прилетел в Казань для участия в саммите РФ - АСЕАН. Об этом информировала пресс-служба главы Татарстана.

"Рустам Минниханов встретил в международном аэропорту Казани президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего. Филиппины в 2026 году председательствуют в АСЕАН. В рамках саммита запланирована отдельная встреча президента России Владимира Путина и президента Филиппин", - сказано в сообщении.

Саммит Россия - АСЕАН принимает Казань с 17 по 19 июня.