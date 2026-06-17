Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший прилетел в Казань для участия в саммите РФ - АСЕАН. Об этом информировала пресс-служба главы Татарстана.
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Политика
Президент Филиппин прилетел в Казань на саммит РФ - АСЕАН
17 июня 2026 / 13:33
© Раптли/ ТАСС
Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший прилетел в Казань для участия в саммите РФ - АСЕАН. Об этом информировала пресс-служба главы Татарстана.
"Рустам Минниханов встретил в международном аэропорту Казани президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего. Филиппины в 2026 году председательствуют в АСЕАН. В рамках саммита запланирована отдельная встреча президента России Владимира Путина и президента Филиппин", - сказано в сообщении.
Саммит Россия - АСЕАН принимает Казань с 17 по 19 июня.
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