Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июня 2026 / 15:44
КОТИРОВКИ
USD
17/06
72.1388
EUR
17/06
83.7315
Новости часа
Матвиенко считает правильным внедрение шахмат в школьную программу WP: стоимость бального зала Трампа увеличилась до $600 млн
Москва
17 июня 2026 / 15:44
Котировки
USD
17/06
currency
72.1388
0.0000
EUR
17/06
currency
83.7315
0.0000
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Саммит G7
Политика
Захарова: Зеленский пытался продемонстрировать, как управляет G7 "без привлечения санитаров"
Захарова: Зеленский пытался продемонстрировать, как управляет G7 "без привлечения санитаров" Захарова: Зеленский пытался продемонстрировать, как управляет G7 "без привлечения санитаров"

Владимир Зеленский на саммите Группы семи (G7) во Франции пытался продемонстрировать, как он якобы управляет "семеркой", "не привлекая внимание санитаров". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Владимир Зеленский на саммите Группы семи (G7) во Франции пытался продемонстрировать, как он якобы управляет "семеркой", "не привлекая внимание санитаров". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Видела кадры перемежевывания лидеров "семерки" с Зеленским. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями. Зачем он это делает? Даже не напомнить о себе. Они же ими пользуются, как рачительные хозяева, заходя в ванную комнату, проверяют, на месте ли туалетная бумага", - указала дипломат.

По ее словам, Зеленскому "нужно было продемонстрировать тем, кого он считает "своими", что он не просто не забыт, а он вообще является центром всего мироздания". "Все это было нужно для того, чтобы показать, как он управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров", - отметила Захарова.

  • new_top
Также по теме:
16.06.2026 19:46
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
16.06.2026 17:59
Российские средства ПВО нейтрализовали 491 беспилотник ВСУ
16.06.2026 16:31
Российские ВС ударили за сутки по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ
16.06.2026 12:59
Медведев полагает, что России нужно продолжать громить ВСУ
15.06.2026 22:19
Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине
15.06.2026 21:15
Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины
15.06.2026 20:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
15.06.2026 20:15
Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении
15.06.2026 18:44
Российские средства ПВО нейтрализовали 453 БПЛА и 2 ракеты "Фламинго"
15.06.2026 17:45
Российские ВС освободили населенный пункт Артема в ДНР
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:45
Матвиенко считает правильным внедрение шахмат в школьную программу
14:30
WP: стоимость бального зала Трампа увеличилась до $600 млн
14:14
Генсек АСЕАН заявил о потенциале развития торговли стран ассоциации с Россией
13:58
Стоимость нефти Brent впервые с 2 марта опустилась ниже $78
13:44
Захарова: Зеленский пытался продемонстрировать, как управляет G7 "без привлечения санитаров"
13:33
Президент Филиппин прилетел в Казань на саммит РФ - АСЕАН
13:16
Российские ВС освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР
12:58
Politico: глава ЕК не намерена добиваться переизбрания на третий срок
12:45
Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести ЧМ
12:31
Вэнс обратил внимание на высокий уровень поддержки Путина в России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО