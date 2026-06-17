Владимир Зеленский на саммите Группы семи (G7) во Франции пытался продемонстрировать, как он якобы управляет "семеркой", "не привлекая внимание санитаров". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Владимир Зеленский на саммите Группы семи (G7) во Франции пытался продемонстрировать, как он якобы управляет "семеркой", "не привлекая внимание санитаров". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Видела кадры перемежевывания лидеров "семерки" с Зеленским. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями. Зачем он это делает? Даже не напомнить о себе. Они же ими пользуются, как рачительные хозяева, заходя в ванную комнату, проверяют, на месте ли туалетная бумага", - указала дипломат.
По ее словам, Зеленскому "нужно было продемонстрировать тем, кого он считает "своими", что он не просто не забыт, а он вообще является центром всего мироздания". "Все это было нужно для того, чтобы показать, как он управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров", - отметила Захарова.