Владимир Зеленский на саммите Группы семи (G7) во Франции пытался продемонстрировать, как он якобы управляет "семеркой", "не привлекая внимание санитаров". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

Владимир Зеленский на саммите Группы семи (G7) во Франции пытался продемонстрировать, как он якобы управляет "семеркой", "не привлекая внимание санитаров". На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Видела кадры перемежевывания лидеров "семерки" с Зеленским. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями. Зачем он это делает? Даже не напомнить о себе. Они же ими пользуются, как рачительные хозяева, заходя в ванную комнату, проверяют, на месте ли туалетная бумага", - указала дипломат.

По ее словам, Зеленскому "нужно было продемонстрировать тем, кого он считает "своими", что он не просто не забыт, а он вообще является центром всего мироздания". "Все это было нужно для того, чтобы показать, как он управляет "семеркой", не привлекая внимания санитаров", - отметила Захарова.