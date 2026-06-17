Стоимость нефти Brent впервые с 2 марта опустилась ниже $78

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $78 за баррель впервые с 2 марта текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $78 за баррель впервые с 2 марта текущего года.

По состоянию на 10:08 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,29% и торговалась на уровне $77,94 за баррель.

К 10:15 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $77,99 за баррель (-1,23%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 1,29% и составляла $74,3 за баррель, свидетельствуют данные площадки.