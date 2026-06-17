Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $78 за баррель впервые с 2 марта текущего года.
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 2 марта опустилась ниже $78
17 июня 2026 / 13:58
© Justin Sullivan/ Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $78 за баррель впервые с 2 марта текущего года.
По состоянию на 10:08 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,29% и торговалась на уровне $77,94 за баррель.
К 10:15 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $77,99 за баррель (-1,23%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 1,29% и составляла $74,3 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
Также по теме:
17.06.2026 11:59Российский рынок акций на открытии торгов перешел к росту
16.06.2026 20:31Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 марта опустилась ниже $79
16.06.2026 15:59Цена нефти Brent впервые с 3 марта опускалась ниже $80
16.06.2026 11:59Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
15.06.2026 13:57Стоимость нефти Brent опустилась ниже $83
15.06.2026 11:57Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
12.06.2026 13:59Стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
11.06.2026 19:15Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост
11.06.2026 18:59Мишустин: доходы бюджета в 2025 году превысили 37 трлн рублей
Актуально