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Генсек АСЕАН заявил о потенциале развития торговли стран ассоциации с Россией
Генсек АСЕАН заявил о потенциале развития торговли стран ассоциации с Россией Генсек АСЕАН заявил о потенциале развития торговли стран ассоциации с Россией

Торговля России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сегодня составляет более $17 млрд, при этом существует большой потенциал для ее развития. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн на открытии делового форума Россия - АСЕАН.

Торговля России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сегодня составляет более $17 млрд, при этом существует большой потенциал для ее развития. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн на открытии делового форума Россия - АСЕАН.

"Формируем очень мощные цепочки поставок, обеспечиваем устойчивый рост цифровой экономики. Россия добавляет в эти отношения возможности промышленности, научные инновации, сельское хозяйство, и эти возможности друг друга взаимодополняют. И именно здесь появляются новые коммерческие возможности. Это касается и развития нашей торговли, которая сегодня составляет более $17 млрд, и, конечно, это говорит о том, что у нас имеется большой потенциал для развития. Пока это скромные результаты. Тем самым мы имеем большой потенциал для дальнейшего роста", - указал Као Ким Хорн.

По словам генсека, Россия и АСЕАН развивают партнерские отношения в условиях, когда требуется адаптивность и устойчивость экономики. "Мы развиваем наши цепочки поставок, инвестируем средства в новые технологии, обеспечиваем экономический рост и тем самым создаем новые возможности, которые будут обеспечивать процветание наших стран. Мы работаем над повышением устойчивости, над развитием партнерства, над поиском новых направлений развития", - заключил он.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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