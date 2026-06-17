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Экономика
WP: стоимость бального зала Трампа увеличилась до $600 млн
WP: стоимость бального зала Трампа увеличилась до $600 млн WP: стоимость бального зала Трампа увеличилась до $600 млн

Стоимость бального зала, строительство которого ведется в Белом доме, увеличилась втрое со времени объявления в 2025 году о запуске амбициозного проекта и достигает порядка $600 млн. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на проектные документы подрядчика.

Стоимость бального зала, строительство которого ведется в Белом доме, увеличилась втрое со времени объявления в 2025 году о запуске амбициозного проекта и достигает порядка $600 млн. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на проектные документы подрядчика.

Как отмечается, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на реализацию проекта его мечты не будет потрачено ни цента из государственных средств. Все будет профинансировано корпоративными спонсорами, такими как Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton и Caterpillar. При этом, согласно документам, $307 млн должны поступить из федеральных источников.

По данным издания, краткие описания проекта, предоставленные Белому дому компанией Clark Construction, говорят о том, что "внутренние оценки стоимости были значительно выше, чем признавали представители администрации в публичных заявлениях или судебных документах". Они также обращают внимание на то, что с момента объявления о проекте предполагалось, что работы будут "в значительной степени финансироваться за счет средств налогоплательщиков", следует из публикации.

Вместе с тем представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что "президент Трамп и щедрые американские патриоты выделяют на строительство бального зала порядка $400 млн и он станет безопасным и подходящим местом для президентов на многие поколения вперед".

Ранее сообщалось, что строительство бального зала планируется завершить летом 2028 года. Новое сооружение сможет вместить до 650 человек.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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