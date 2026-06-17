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Матвиенко считает правильным внедрение шахмат в школьную программу
Матвиенко считает правильным внедрение шахмат в школьную программу Матвиенко считает правильным внедрение шахмат в школьную программу

Включение шахмат в школьную программу является правильной инициативой, но это необходимо делать в рамках дополнительной программы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания СФ.

Включение шахмат в школьную программу является правильной инициативой, но это необходимо делать в рамках дополнительной программы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания СФ.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике и шахматист Сергей Карякин в ходе пленарного заседания предложил внедрить шахматы в школьную программу.

"Внедрение шахмат в школах - это очень правильно. Это не занятия по подготовке гроссмейстеров, а вовлечение детей в интеллектуальную игру. Занятия можно организовывать после школы как дополнительные", - отметила Матвиенко, говоря о предложении Карякина.

Вместе с тем, по ее мнению, нужны единые правила и методические рекомендации для того, чтобы процесс внедрения шахмат шел правильно.

"Мы будем воспитывать интеллектуальное поколение, а они очень увлекаются шахматами. И если их научить, если появится вкус, интерес, то они будут и дальше заниматься шахматами", - указала Матвиенко.

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на историческую
перспективу
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