Россия и Турция сделали все, чтобы стамбульские договоренности по Украине 2022 года могли быть реализованы, но соглашение сорвал Запад. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу при общении с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Россия и Турция сделали все, чтобы стамбульские договоренности по Украине 2022 года могли быть реализованы, но соглашение сорвал Запад. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу при общении с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Тогда совместными усилиями было подготовлено стамбульское соглашение. Если бы не то вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу", - указал он.

Шойгу отметил, что "в то время и Россия, и Турция сделали все, чтобы стамбульское соглашение было подготовлено и могло быть реализовано".

Переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта начались в конце февраля 2022 года. Стороны провели несколько встреч: сперва на территории Белоруссии, а затем в Стамбуле. По итогам стамбульских переговоров удалось парафировать проект соглашения, в который вошли в том числе обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу. Однако все договоренности были сорваны. Самую активную роль при этом сыграл экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.