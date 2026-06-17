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Шойгу: Москва и Анкара сделали все для реализации стамбульского соглашения
Шойгу: Москва и Анкара сделали все для реализации стамбульского соглашения Шойгу: Москва и Анкара сделали все для реализации стамбульского соглашения

Россия и Турция сделали все, чтобы стамбульские договоренности по Украине 2022 года могли быть реализованы, но соглашение сорвал Запад. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу при общении с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Россия и Турция сделали все, чтобы стамбульские договоренности по Украине 2022 года могли быть реализованы, но соглашение сорвал Запад. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу при общении с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Тогда совместными усилиями было подготовлено стамбульское соглашение. Если бы не то вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу", - указал он.

Шойгу отметил, что "в то время и Россия, и Турция сделали все, чтобы стамбульское соглашение было подготовлено и могло быть реализовано".

Переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта начались в конце февраля 2022 года. Стороны провели несколько встреч: сперва на территории Белоруссии, а затем в Стамбуле. По итогам стамбульских переговоров удалось парафировать проект соглашения, в который вошли в том числе обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу. Однако все договоренности были сорваны. Самую активную роль при этом сыграл экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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