Кронпринцесса Норвегии перенесла операцию по пересадке легкого

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легкого и сейчас восстанавливается. Соответствующее сообщение распространил норвежский королевский дом.

"Мы очень рады, что пока все идет хорошо. Как и все пациенты после трансплантации, наследная принцесса останется в больнице еще на несколько недель", - указал заведующий отделением, профессор пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартин Хольм.

У жены кронпринца Хокона в 2018 году был выявлен легочный фиброз. Это хроническое заболевание вызывает рубцевание тканей легких и приводит к снижению способности организма усваивать кислород. 5 июня норвежский королевский дом информировал о том, что Метте-Марит была включена в лист ожидания на трансплантацию после заметного ухудшения состояния здоровья. По мнению врачей, без операции продолжительность ее жизни могла составить около года.