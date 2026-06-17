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Кронпринцесса Норвегии перенесла операцию по пересадке легкого
Кронпринцесса Норвегии перенесла операцию по пересадке легкого Кронпринцесса Норвегии перенесла операцию по пересадке легкого

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легкого и сейчас восстанавливается. Соответствующее сообщение распространил норвежский королевский дом.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легкого и сейчас восстанавливается. Соответствующее сообщение распространил норвежский королевский дом.

"Мы очень рады, что пока все идет хорошо. Как и все пациенты после трансплантации, наследная принцесса останется в больнице еще на несколько недель", - указал заведующий отделением, профессор пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартин Хольм.

У жены кронпринца Хокона в 2018 году был выявлен легочный фиброз. Это хроническое заболевание вызывает рубцевание тканей легких и приводит к снижению способности организма усваивать кислород. 5 июня норвежский королевский дом информировал о том, что Метте-Марит была включена в лист ожидания на трансплантацию после заметного ухудшения состояния здоровья. По мнению врачей, без операции продолжительность ее жизни могла составить около года. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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