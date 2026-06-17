Премьер Малайзии обсудит с Путиным увеличение поставок нефти из России

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возможность наращивания поставок российской нефти.

"У вас есть возможности. Есть много идей. Я намерен обсудить их с президентом Путиным сегодня вечером", - сказал он в беседе с ТАСС на полях делового форума Россия - АСЕАН, отвечая на вопрос, готова ли Малайзия увеличить поставки нефти из России.