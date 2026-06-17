Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возможность наращивания поставок российской нефти.
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Экономика
Премьер Малайзии обсудит с Путиным увеличение поставок нефти из России
17 июня 2026 / 15:33
© Михаил Синицын/ ТАСС
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возможность наращивания поставок российской нефти.
"У вас есть возможности. Есть много идей. Я намерен обсудить их с президентом Путиным сегодня вечером", - сказал он в беседе с ТАСС на полях делового форума Россия - АСЕАН, отвечая на вопрос, готова ли Малайзия увеличить поставки нефти из России.
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