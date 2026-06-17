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Российские силы ПВО нейтрализовали 566 дронов ВСУ
Российские силы ПВО нейтрализовали 566 дронов ВСУ Российские силы ПВО нейтрализовали 566 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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