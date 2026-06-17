Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО нейтрализовали 566 дронов ВСУ
17 июня 2026 / 15:45
© Александр Патрин/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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