Российские силы ПВО нейтрализовали 566 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.