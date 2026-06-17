Politico: Трамп пообещал G7 уступки по Украине взамен на содействие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пойти на "какие-то уступки в отношении Украины" в обмен на помощь союзников в разминировании Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пойти на "какие-то уступки в отношении Украины" в обмен на помощь союзников в разминировании Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

"Президенту США понадобятся возможности его союзников по Группе семи и других стран, чтобы разминировать Ормузский пролив", - цитирует газета одного из европейских дипломатов.

По его утверждению, американский лидер пообещал взамен пойти на "какие-то уступки в отношении Украины". "Есть очень серьезные ожидания, что он останется на стороне Украины. Именно это он и сказал лидерам", - заявил чиновник, отметив, что они выразили готовность оказать содействие в Ормузском проливе, но при некоторых условиях.

Саммит G7 проходит 15-17 июня на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен. Согласно данным Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон ищет способы добиться расположения Трампа и гарантировать, что тот не покинет встречу преждевременно. В частности, французский лидер устраивает торжественный прием для президента США в Версальском дворце по завершении саммита.