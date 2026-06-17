Таиланд может стать воротами для бизнеса России на рынке Юго-Восточной Азии

Таиланд готов стать воротами для выхода российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун, выступая на открытии делового форума Россия - АСЕАН.

Таиланд готов стать воротами для выхода российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун, выступая на открытии делового форума Россия - АСЕАН.

"Расположенный в самом центре материковой части Юго-Восточной Азии Таиланд имеет выгодное географическое положение и может служить стратегическими воротами для выхода российского бизнеса на динамично развивающийся рынок АСЕАН с населением порядка 700 миллионов человек", - отметил он.

Чанвиракун также обратил внимание, что Таиланд имеет современную логистическую инфраструктуру, включая глубоководные морские порты и развитую авиационную сеть. "В сочетании с нашими широкими торговыми и деловыми связями эти преимущества делают Таиланд привлекательной площадкой для компаний, заинтересованных в работе на рынках Юго-Восточной Азии", - указал он.

"В условиях геополитической и геоэкономической неопределенности Россия и Таиланд должны поддерживать многостороннюю торговую систему, диверсифицировать рынки и укреплять продовольственную и энергетическую безопасность", - подчеркнул премьер.

По его словам, Россия является крупнейшим в мире производителем природного газа, в то время как Таиланд входит в число ведущих мировых производителей продовольствия. "Наши экономики действительно способны эффективно дополнять друг друга", - заключил Чанвиракун.