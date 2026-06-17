Голосование на выборах в Госдуму будет организовано с 18 по 20 сентября

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет организовано в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК России.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет организовано в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК России.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов ГД на 20 сентября. Решение о продолжительности голосования принимает ЦИК РФ. "Решение принято", - отметила глава комиссии Элла Памфилова.

Впервые практика многодневного голосования была применена в России в 2020 году при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля. После этого, в июле 2020 года, в избирательное законодательство внесли норму, позволяющую проводить голосование на выборах и референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

В 2021 году многодневное голосование впервые было организовано на выборах депутатов Госдумы, а в 2024 году - на выборах президента России.