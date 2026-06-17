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Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН
Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казань, где 17 и 18 июня пройдет юбилейный саммит Россия - АСЕАН. об этом информировала пресс-служба российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казань, где 17 и 18 июня пройдет юбилейный саммит Россия - АСЕАН. об этом информировала пресс-служба российского лидера.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие все 11 государств, входящих в ассоциацию: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

В среду также состоится торжественный прием от имени президента РФ в честь прибывших глав делегаций. Он будет организован в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. 

Помимо многосторонних дискуссий, у Путина запланировано множество двусторонних встреч. Первые из них начнутся уже 17 июня - в частности, с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Кроме того, вечером президент России примет министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Юбилейный саммит посвящен 35-летию отношений между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший будут сопредседателями мероприятия в Казани. В этом году Филиппины возглавляют ассоциацию.

В 2016 году в Сочи состоялся саммит по случаю 25-летия отношений. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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