ВСУ нанесли удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора региона Егор Ковальчук в " Максе ".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора региона Егор Ковальчук в "Максе".

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь, указал Ковальчук.

По его словам, остальные пассажиры в ближайшее время вернутся домой.