Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора региона Егор Ковальчук в "Максе".
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Безопасность
ВСУ нанесли удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
17 июня 2026 / 16:59
© Александр Демьянчук/ ТАСС, архив
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик в Брянской области. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора региона Егор Ковальчук в "Максе".
В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь, указал Ковальчук.
По его словам, остальные пассажиры в ближайшее время вернутся домой.
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