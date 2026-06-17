В ближайшие дни Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит Группы семи (G7).
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Политика
Трамп анонсировал полное открытие Ормузского пролива в ближайшие день-два
17 июня 2026 / 17:16
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
В ближайшие дни Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит Группы семи (G7).
"Пролив будет открыт. Он уже частично открыт. Он откроется полностью в ближайшие день или два", - отметил Трамп.
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