Трамп анонсировал полное открытие Ормузского пролива в ближайшие день-два

В ближайшие дни Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит Группы семи (G7).

В ближайшие дни Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит Группы семи (G7).

"Пролив будет открыт. Он уже частично открыт. Он откроется полностью в ближайшие день или два", - отметил Трамп.